Подвинул в очереди и отобрал болельщиков? Как переход Махачева в другой вес сказался на Рахмонове

Информация о переходе Махачева в полусредний дивизион уже была подтверждена президентом лиги Даной Уайтом. Вопрос теперь только в сроках дебюта россиянина в новом весе. Он станет первым соперником нового чемпиона из Австралии Джека Делла Маддалены (18−2).
Первая проблема Рахмонова — травмы, вторая — Махачев. Что с очередью в погоне за пояс UFC?
Шавкат в последние годы дерется редко, и в двух последних поединках он выступал с травмами. Сейчас казахстанец полностью взялся за решение всех проблем со здоровьем, решившись на операцию и длительный перерыв.
Да, есть минус, ведь он упустил возможность подраться за пояс с Белалом Мухаммадом, а еще пропустил вперед себя в рейтинге Шона Брэди. Его последний соперник Иэн Гэрри, давший Номаду сложнейший поединок в карьере, уже закрыл свое поражение и считает, что он победит Рахмонова в реванше.
Время идет, и не исключено, что вскоре кто-то еще окажется выше Рахмонова в рейтинге претендентов. А приход Махачева в этот вес становится дополнительной проблемой, ведь он сдвигает в этой очереди всех, на правах лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) и огромной звезды ММА.
Рахмонов потерял статус главной звезды из стран СНГ в 77 килограммах
С самого начала пути Рахмонова в UFC за него болели, по большей части, четыре категории болельщиков:
- Казахи и казахстанцы;
- Болельщики, поддерживающие бойцов-мусульман;
- Фан-база из стран СНГ;
- Иностранцы, которых впечатляет рекорд и нацеленность Шавката на финиши.
Сейчас же он лишился половины из них. Если говорить о болельщиках, поддерживающих бойцов-мусульман, то это было понятно еще раньше, ведь Мухаммад, часто поднимающий важные для мусульман вопросы, считается для них «своим» в большей мере, чем Шавкат.
В ситуации с Махачевым то же самое. К примеру, если он подерется с Рахмоновым в условном Абу-Даби (ОАЭ), то подавляющее большинство будет поддерживать его. И теперь Ислам может стать любимым бойцом в полусреднем весе для болельщиков из России и СНГ в целом, ведь даже в Казахстане есть немалое количество тех, кто болеет за Махачева и других представителей команды Хабиба Нурмагомедова.
Решение Махачева может полностью изменить карьеру Рахмонова
С учетом сдвига в титульной гонке и включения в полусредний вес суперзвезды из соседней страны, положение Рахмонова в своем дивизионе заметно меняется. Если еще недавно казалось, что в 77 килограммах нужна свежая кровь, и главным претендентом на оживление дивизиона был Шавкат, то сейчас подтянулась и яркая молодежь (Делла Маддалена и Гэрри), и большая звезда в лице Махачева.
Поэтому путь к титулу у Шавката стал длиннее, и пока сложно предсказать, когда он дойдет до заветного поединка, и кто будет его соперником. Но одно известно точно — бой Махачев — Рахмонов еще никогда не был более реален в перспективе, чем сейчас.
Димаш Тулегенов