Подвинул в очереди и отобрал болельщиков? Как переход Махачева в другой вес сказался на Рахмонове

В ситуации с Махачевым то же самое. К примеру, если он подерется с Рахмоновым в условном Абу-Даби (ОАЭ), то подавляющее большинство будет поддерживать его. И теперь Ислам может стать любимым бойцом в полусреднем весе для болельщиков из России и СНГ в целом, ведь даже в Казахстане есть немалое количество тех, кто болеет за Махачева и других представителей команды Хабиба Нурмагомедова.