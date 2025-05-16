Большой Анк такого не ожидал. Кидал вызовы всем — и пришёл тяжеловес

Однако россиянин не стал самым неожиданным вызовом, который был брошен Магомеду. С Анкалаевым настроен подраться… тяжеловес Жаилтон Алмейда (22−3). Он занимает шестое место в рейтинге своего дивизиона. А в UFC на восемь побед у бразильца пришлось всего одно поражение. И готов спуститься в весе, чтобы побороться за титул: «Эй, чемпион, я принимаю вызов и готов спуститься в весе, чтобы сразиться с тобой за титул. Алекс всегда дрался на коротком уведомлении, но сейчас он слишком большой, чтобы снова сделать это, ему это не нужно. Погнали! Ты согласен? Обещаю, не буду тебя валить, только бить».