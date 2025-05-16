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Тренер из США дал совет Хабибу перед боем с Макгрегором: «Я повторял это 4−5 раз в неделю»

Американский ММА-тренер Хавьер Мендес рассказал, как готовил своего легендарного ученика, российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, к супербою против ирландца Конора Макгрегора.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

В 2018 году Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил звание чемпиона UFC в легком весе.

«Когда бой только объявили, я сказал Хабибу: “Слушай, он будет касаться твоей семьи, касаться твоей религии, твоей страны, твоего отца, твоего менеджера. Ты не должен позволить Конору выиграть эту войну. Потому что если ты позволишь ему выиграть войну, у него будет преимущество в бою. Не позволяй ему выиграть. Ты сильнее его во всех аспектах”. Я повторял это ему постоянно — 4−5 раз в неделю. И каждый раз, когда Хабиб “побеждал” Конора — на пресс-конференции или в личной беседе — я говорил: “Вот это правильно. Видишь, он проиграл”, — заявил Мендес в интервью Тиму Уэлчу.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил карьеру бойца в 2020 году в ранге чемпиона UFC в легком весе.