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Звезда UFC предсказал россиянину чемпионство в легком весе: «При всем уважении к Гейджи»

Американский боец, бывшая звезда UFC Куинтон Джексон предсказал россиянину Арману Царукяну чемпионский пояс UFC в легком весе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Царукян должен был драться за титул UFC в легком весе в январе, но снялся с боя против россиянина Ислама Махачева из-за травмы спины.

«При всем уважении к Гейджи, я думаю, что Арман — следующий чемпион. Просто посмотрите на этого пацана. Все видно по его глазам — он голоден. Кого бы ни поставили в клетку рядом с ним, я чувствую, что из этого соперника выбьют все дерьмо», — заявил Джексон в эфире JAXXON Podcast.

Арман Царукян провел 25 боев в ММА и одержал 22 победы. Он занимает 1-е место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.