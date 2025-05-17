Звезда UFC предсказал россиянину чемпионство в легком весе: «При всем уважении к Гейджи»

«При всем уважении к Гейджи, я думаю, что Арман — следующий чемпион. Просто посмотрите на этого пацана. Все видно по его глазам — он голоден. Кого бы ни поставили в клетку рядом с ним, я чувствую, что из этого соперника выбьют все дерьмо», — заявил Джексон в эфире JAXXON Podcast.