Звезда UFC предсказал россиянину чемпионство в легком весе: «При всем уважении к Гейджи»

Царукян должен был драться за титул UFC в легком весе в январе, но снялся с боя против россиянина Ислама Махачева из-за травмы спины.
«При всем уважении к Гейджи, я думаю, что Арман — следующий чемпион. Просто посмотрите на этого пацана. Все видно по его глазам — он голоден. Кого бы ни поставили в клетку рядом с ним, я чувствую, что из этого соперника выбьют все дерьмо», — заявил Джексон в эфире JAXXON Podcast.
Арман Царукян провел 25 боев в ММА и одержал 22 победы. Он занимает 1-е место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.