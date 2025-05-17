Опять не титульник. Что нужно сделать Евлоеву, чтобы подраться за пояс

Россиянин присутствовал на турнире UFC 314, однако никаких стердаунов с победителем не проводил. Это уже не лучший сигнал, но хуже то, что позже рассказывал Евлоев о потенциальном титульнике: «Пока не было даже намёка на это. Как я понял, UFC пытается держать меня максимально дальше от всего, что связано с титулом. Я был на турнире, где дрались Волкановски и Лопес, и после боя у меня появилась возможность пообщаться с UFC, однако они этого не захотели. И когда турнир закончился, мы выходили через коридор, и недалеко от меня, метрах в 10, стоял Волк, общался с фанатами, фотографировался, и я хотел подойти, пообщаться с ним, поздравить его лично, спросить насчёт боя, но охрана мне не дала эту возможность и увела меня в противоположную сторону. Это лишний раз говорит о том, что кого UFC хочет видеть в бою за пояс, того они плавно и подводят, чтобы была история. Видимо, в их глазах я ещё не достоин титула. Дайте мне возможность доказать, что я достоин. Если девяти побед в лучшей организации мира недостаточно, я готов ещё девять раз подраться».