Чеченский боец-модель дебютирует сразу на топ-турнире UFC. За что Дулатову такой подарок?

История Ислама Дулатова крайне необычная, его ведь неспроста называют бойцом-моделью. Вместе с родителями и тремя братьями Ислам перебрался в Германию в 2007 году в статусе беженцев. Жизнь в новой стране давалась непросто, особенно с языковым барьером, но спасение неожиданно нашлось… в модельном бизнесе. Старший брат Ислама — Джибрил — оказался на кастинге в модельном агентстве, стал работать в этом направлении — и весьма успешно. Уже после Джибрил подтянул к модельному бизнесу Ислама и других братьев. Причём Ислам в новом деле преуспел ещё больше, чем Джибрил: он появлялся в британском Vogue как один из 10 лучших мужчин-моделей в 2018 году, демонстрировал свои работы у ведущих дизайнеров мира, а с Versace подписал эксклюзивный контракт.