Непобежденный казах узнал о смене соперника за неделю до боя

Ранее сообщалось, что Исбулаев рассматривает вариант дебюта в UFC на турнире в Баку, который пройдет 22 июня. Однако у бойца есть и запасной путь — участие в Претендентской серии Даны Уайта (DWCS), через которую он также может попасть в сильнейшую лигу мира.