Непобежденный казах узнал о смене соперника за неделю до боя

Ранее сообщалось, что он подерется с экс-файтером UFC бразильцем Дилено Лопес (21−9). Однако теперь стало известно, что его оппонентом станет другой представитель Бразилии — Франциско Масила (17−10−1).
«Настоящий воин всегда готов к бою — совсем скоро я буду в Казахстане, чтобы подарить зрителям незабываемое шоу!» — написал Масила под постером к бою.
Ранее сообщалось, что Исбулаев рассматривает вариант дебюта в UFC на турнире в Баку, который пройдет 22 июня. Однако у бойца есть и запасной путь — участие в Претендентской серии Даны Уайта (DWCS), через которую он также может попасть в сильнейшую лигу мира.
В своем последнем бою казахстанец уверенно победил, отправив соперника в нокаут в первом раунде в рамках китайской организации JCK.
Бой Саламата против бразильца состоится 27 мая на турнире Alash Pride.