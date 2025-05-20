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Непобежденный казах узнал о смене соперника за неделю до боя

Непобежденный чемпион Alash Pride казахстанец Саламат Исбулаев (8−0) получил нового соперника за неделю до боя, передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Ранее сообщалось, что он подерется с экс-файтером UFC бразильцем Дилено Лопес (21−9). Однако теперь стало известно, что его оппонентом станет другой представитель Бразилии — Франциско Масила (17−10−1).

«Настоящий воин всегда готов к бою — совсем скоро я буду в Казахстане, чтобы подарить зрителям незабываемое шоу!» — написал Масила под постером к бою.

Ранее сообщалось, что Исбулаев рассматривает вариант дебюта в UFC на турнире в Баку, который пройдет 22 июня. Однако у бойца есть и запасной путь — участие в Претендентской серии Даны Уайта (DWCS), через которую он также может попасть в сильнейшую лигу мира.

В своем последнем бою казахстанец уверенно победил, отправив соперника в нокаут в первом раунде в рамках китайской организации JCK.

Бой Саламата против бразильца состоится 27 мая на турнире Alash Pride.