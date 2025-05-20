Рахмонова назвали следующим претендентом на титул UFC

30-летний файтер должен был сразиться с американцем Белалом Мухаммадом (24−4) за пояс на UFC 310 в декабре 2024-го. Но из-за травмы чемпиона Рахмонову пришлось сразиться с бывшим товарищем по команде Иэном Гэрри (16−1). Шавкат все равно одержал победу, но впервые в своей карьере в ММА прошел всю дистанцию, одержав победу единогласным решением судей, а также едва не уступив в финальном раунде.
Несмотря на проблемы со здоровьем, эксперты уверены, что уже следующий поединок казахстанца может стать титульным.
«Рахмонов может стать следующим претендентом на победу после победителя боя Делла Маддалена против Махачева, но он должен понимать, что на кону не только титул, но и его непобедимый послужной список», — пишет Worldinsport.
Напомним, что новоиспеченный чемпион полусреднего веса австралиец Джек Делла Маддалена (18−2) проведет первую защиту против россиянина Ислама Махачева (27−1). Дата поединка по-прежнему неизвестна.