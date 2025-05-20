Рахмонова назвали следующим претендентом на титул UFC

30-летний файтер ​​должен был сразиться с американцем Белалом Мухаммадом (24−4) за пояс на UFC 310 в декабре 2024-го. Но из-за травмы чемпиона Рахмонову пришлось сразиться с бывшим товарищем по команде Иэном Гэрри (16−1). Шавкат все равно одержал победу, но впервые в своей карьере в ММА прошел всю дистанцию, одержав победу единогласным решением судей, а также едва не уступив в финальном раунде.