Главная легенда UFC оправдался за слова про Махачева: «Я просто выступал переводчиком»

«Мне кажется, что мой комментарий заставил многих людей расстроиться. Многие фанаты Махачева расстроились. Но на самом деле, я лишь пытался выступить переводчиком Нейта Диаза для россиян. Нейт говорит в очень раскованной манере, используя много сленга. Если ты не американец, очень трудно понять, что он говорит. Так что я просто пытался переводить слова Диаза. В то же время я сказал, что Ислам — еще новичок в нашем спорте. И такой человек, как я, имеет право на эти слова. Очень немногие могут так сказать — я могу», — заявил Джонс в интервью Red Corner MMA.