UFC нужно чемпионство Топурии. Только он может стать новым Макгрегором

Топурия вдохнёт новую жизнь в один из сильнейших дивизионов, и откроется ряд новых интересных матчапов. Плюс ко всему статус «чемпион UFC в двух весовых категориях» добавит Илии престижа. Не так много бойцов в истории промоушена достигали этого, а у Топурии к тому же есть аура непобеждённого и сверхуверенного в себе бойца. Да, она тут же развалится, если Матадор проиграет, однако пока в UFC попытаются выжать максимум из Илии. А хайпа вокруг Топурии очень много: любое интервью пробивает несколько миллионов просмотров, ответы разлетаются на цитаты, его приглашают в модные журналы, он появляется на больших мероприятиях, а количество подписчиков в социальных сетях очень быстро растёт. В UFC сейчас явный кризис больших имён, и Топурия частично может решить эту проблему, став новым Конором Макгрегором.