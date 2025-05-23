Ровно 10 лет назад Махачев дебютировал в UFC. Начинал с 1−1, а сейчас круче Хабиба и Сен-Пьера

23 мая 2015 года в UFC дебютировал Ислам Махачев.
В поединке против Лео Кунтца на UFC 187 он победил удушением сзади во 2-м раунде и обозначил себя как нового сильного борца в легком весе. Непобежденный, 12−0, 7 финишей в партере, переводит всех оппонентов, основной спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова (22−0, 6−0 в UFC на тот момент).
Казалось, Махачев накатит мощный старт из серии побед, но уже через пять месяцев его жестко тормознули. Бразилец Адриано Мартинс наказал Ислама за первый же безрассудный наскок в 1-м раунде и потушил правым боковым. Затем был тяжелый бой с Крисом Уэйдом, где россиянину было непросто в борьбе, и он выиграл с преимуществом всего в раунд.
В итоге 2−1 в первый год в UFC с тяжелым поражением нокаутом и еще одним близким боем в родной стихии — борьбе. Теперь уже казалось, что Махачев — далеко не Хабиб и продвижение его в UFC будет с пробуксовками. Однако именно с этого момента у Ислама начинает строиться великая серия и складываются рекорды, которым нет числа.
Вот что у него набралось за 10 лет в лучшей лиге мира.
— Махачев построил серию из 15 побед подряд. Только 4 бойца в истории UFC выигрывали 15 и более боев подряд: Махачев, Андерсон Сильва, Джон Джонс, Камару Усман. Вообразите — за 32 года через UFC прошло более 5000 бойцов. Те, кому удалось выиграть 15 боев подряд, это 4 бойца — 0,08% от этих 5000. В своей 15-матчевой серии Махачев одержал 10 досрочных побед. В последних 9 боях у него 8 досрочек!
— Стал чемпионом легкого веса, побил рекорд дивизиона по защитам титула подряд (4 защиты), стал 1-м номером PFP.
— Построил вторую по длине в истории дивизиона серию из выигранных раундов подряд — 25. Больше раундов подряд выигрывал только Хабиб Нурмагомедов — 31.
— Оборвал две победные серии по 10+ выигранных боев подряд (Оливейра и Царукян) и одну серию в 20+ выигранных боев подряд (Волкановски шел на 22 победах подряд в ММА).
— Засабмитил 5 черных поясов (Мойкано, Порье, Оливейра, Мойзес, Джонсон).
— Стал единственным бойцом в истории UFC, кто побеждал сабмишеном в КАЖДОМ раунде из возможных 5.
В 1-м раунде — засабмитил Мойкано, Хукера, Джонсона.
Во 2-м раунде — засабмитил Кунтца и Оливейру.
В 3-м раунде — засабмитил Добера.
В 4-м раунде — засабмитил Мойзеса.
В 5-м раунде — засабмитил Порье.
— Одно из самых уверенных обозначений превосходства в классе — это победа сабмишеном в 1-м раунде. Не когда потряс и задушил потрясенного, а когда перевел свежего, не уставшего соперника, быстро вышел на прием и прикончил. Сделать такое в титульном бою, где соперники очень сильны, — особенно тяжело.
За последние 10 лет в титульных боях UFC у мужчин были всего 3 такие победы сабмишеном в 1-м раунде: Махачев над Мойкано, Джонс над Ганом и Фигередо над Пересом (Оливейра задушил Гэтжи в 1-м раунде, но из-за несделанного веса для него бой не носил статус титульного. И перед сабмишеном он сначала жестко потряс Гэтжи, уронил).
— Махачев переводил 10 разными тейкдаунами в UFC: проходом в одну ногу, в две, стягиванием за корпус, ножницами, броском через бедро, передней подножкой, внутренним зацепом, подхватом, подсечкой, «косым» (Царукяна). 95% бойцов UFC не используют больше 2−3 типов тейкдауна: проход в одну ногу, в две, стаскиванием за корпус/бросок обхватом за корпус. И вспомните, что до UFC Махачев бросал еще и редчайшим для ММА броском обвивом. Ни один другой чемпион не был так разнообразен в переводах.
— Махачев побеждал 5 разными видами сабмишенов в UFC: ручным треугольником, удушением сзади, Д’Арсом, армбаром, кимурой. Любопытно, что до UFC все удушающие у Ислама были ногами — четыре треугольника, причем два — обратные (с переходом из распятия). В UFC он душит только руками.
— Занимает третье место в истории по количеству побед самбишенами в титульниках (3). Больше только у Деметриуса Джонсона (5) и Джона Джонса (4), но они провели гораздо больше боев.
— Громадный класс Ислама показывают его быстрые победы. У него 6 финишей в 1-м раунде. В пятерке самых быстрых титульных побед в истории легкого веса UFC две победы — его:
- 01:06 / РДА нокаутировал Ковбоя.
- 03:06 / Махачев нокаутировал Волкановски.
- 03:22 / Оливейра задушил Гэтжи.
- 03:49 / Альварес нокаутировал РДА.
- 04:05 / Махачев задушил Мойкано.
Ислам нанес самое быстрое поражение Тибау в его 56-матчевой карьере, Дэну Хукеру в его 35 боях ММА, Александру Волкановски в его 31 бою ММА. Причем это довольно редкий тип быстрых побед — не за счет риска и безрассудной агрессии, не за счет мощи (как у тяжеловесов), а именно за счет огромного мастерства, которое позволяет переигрывать соперников в очень короткое время. Для этой весовой — это нечто удивительное, здесь все технари и универсалы.
— Страшно это говорить, но, по сути, Махачев — это не только Джордж Сен-Пьер 2.0, но и Хабиб 2.0. Это вообще Сен-Пьер + Хабиб 2.0. Смотрите сами:
— У Махачева великолепная бросковая борьба — он может переводить 10−11 видами тейкдаунов. Он может переводить в центре октагона, может у сетки. Может лицом к сетке, может спиной у сетки, когда держат его (Оливейру передней подножкой и Лентца подхватом, Волкановски — в одну ногу
— У Махачева отличный тайский клинч, сила рук позволяет ему прогибать соперников. Он уронил из тайского клинча Дейви Рамоса, потрясал Порье.
— У Махачева элитнейший позиционный грэпплинг, контроль. Если захочет — может любой раунд у любого выиграть залеживанием.
— У Махачева чуть ли не лучший в UFC сабмишен-грэпплинг. О чем говорить, человек прикончил 5 черных поясов приемами. Давление сверху, «физика», сила рук и техника контроля позволяют ему выходить на приемы очень быстро против самых техничных джитсеров вроде Мойкано, Мойзеса и Оливейры.
— Махачев выносливый, он немного садится только в 5 раундах ОЧЕНЬ тяжелых интенсивных боев в высоком темпе, с ущербом.
— Махачев может ронять коленями, киками, левой рукой (Тибау), правой (Оливейра), может пробивать локтями (прекрасный контрлокоть в первом бою с Волкановски), может комбинационно боксировать по этажам (с Порье)
Все, что делали Сен-Пьер и Хабиб, Махачев делает лучше, больше и вариативнее. Единственное, чего у него меньше, чем у Хабиба, это крепкости подбородка и экстраординарной воли к победе + уверенности в себе. Хотя сейчас, я думаю, Махачев безгранично уверен в себе, в глубине души он считает себя лучше и Маддалены, и Рахмонова, и Дю Плесси, и Чимаева, и, простите, самого Хабиба.
Никита Горшенин