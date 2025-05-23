Ровно 10 лет назад Махачев дебютировал в UFC. Начинал с 1−1, а сейчас круче Хабиба и Сен-Пьера

— У Махачева великолепная бросковая борьба — он может переводить 10−11 видами тейкдаунов. Он может переводить в центре октагона, может у сетки. Может лицом к сетке, может спиной у сетки, когда держат его (Оливейру передней подножкой и Лентца подхватом, Волкановски — в одну ногу и т. д. ). Может переводить ногами (зацепы и подсечки), может переводить руками (в одну ногу, две, стаскиванием за корпус, «косой»). Может на технику (почти все его переводы), может на «физику». На каждый перевод у него несколько вариаций: в одну он может закрутить, может выбить опорную, может продернуть (как с Порье), может перейти на две, может перейти рукой на шею и другой под колено, закрутить (как с Мойкано) и т. д.