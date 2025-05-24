Все забыли об Умаре. С кем должен биться брат Хабиба?

В сухом остатке из вариантов на октябрь у Умара есть Пётр Ян, победитель боя Баутиста — Микс и при определённом стечении обстоятельств — Сонг Ядонг или Дейвисон Фигейреду. Все варианты хороши для того, чтобы полноценно вернуться в титульную гонку. А чтобы снова получить титульный шанс, Нурмагомедову может не хватить одной победы. Поэтому было бы идеально провести бой в октябре, а следом — в феврале. Сейчас в легчайшем весе очень хорошая и плотная конкуренция на всех этажах рейтинга, поэтому простаивать точно не стоит. В ММА всё крайне быстро меняется, и можно будет упустить все шансы, пока другие бойцы дерутся и пробивают себе путь к титулу.