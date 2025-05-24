Стали известны причины отказа Кёдзи Хоригути от боя с Тагиром Уланбековым

«Он повредил ребро. Это очень досадно, потому что у нас все шло по плану и мы были невероятно рады тому, что он снова попал в UFC. Кёдзи усердно работал каждый день, выматывался на каждой тренировке. Но, к сожалению, от подобных неудач никто не застрахован», — приводит слова Брауна MMA Fighting.