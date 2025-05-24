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Стали известны причины отказа Кёдзи Хоригути от боя с Тагиром Уланбековым

Известный инсайдер мира ММА Майк Браун поведал информацию о том, почему экс-чемпион Bellator Кёдзи Хоригути принял решение отказаться от боя с россиянином Тагиром Уланбековым.

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Источник: Чемпионат.com

Известный инсайдер мира ММА Майк Браун поведал информацию о том, почему экс-чемпион Bellator Кёдзи Хоригути принял решение отказаться от боя с россиянином Тагиром Уланбековым.

«Он повредил ребро. Это очень досадно, потому что у нас все шло по плану и мы были невероятно рады тому, что он снова попал в UFC. Кёдзи усердно работал каждый день, выматывался на каждой тренировке. Но, к сожалению, от подобных неудач никто не застрахован», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

Напомним, что Уланбеков теперь проведёт бой 21 июня в Азербайджане на турнире UFC on ABC 8 против другого соперника — казахстанского бойца Азата Максума.