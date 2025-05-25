В UFC назвали трех сильнейших представителей Казахстана: Рахмонов только второй

«Чемпион мира 2024 года — Кайпанов. Он очень молод и талантлив, надеюсь, увидеть его схватки в будущем. Шавкат Рахмонов, конечно, он — возможно будущий чемпион UFC и возможно у него получится привезти пояс и турнир в Казахстан. И третий — это мой соперник Кайрат Ахметов, он — чемпион мира ONE, это большое достижение и большой труд», — цитирует слова Сехудо Sport+.