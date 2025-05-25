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В UFC назвали трех сильнейших представителей Казахстана: Рахмонов только второй

Действующий боец UFC, бывший двойной чемпион организации, обладатель золотой медали Олимпиады американец Генри Сехудо (16−5) назвал трех лучших спортсменов из Казахстана, передают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Первым делом Сехудо назвал борца вольного стиля Нуркожа Кайпанов, а только затем выделил коллегу из UFC — Шавката Рахмонова (19−0). Третьим выбором американца стал его ближайший соперник — Кайрат Ахметов (27−2).

«Чемпион мира 2024 года — Кайпанов. Он очень молод и талантлив, надеюсь, увидеть его схватки в будущем. Шавкат Рахмонов, конечно, он — возможно будущий чемпион UFC и возможно у него получится привезти пояс и турнир в Казахстан. И третий — это мой соперник Кайрат Ахметов, он — чемпион мира ONE, это большое достижение и большой труд», — цитирует слова Сехудо Sport+.

Напомним, 27 мая в Астане пройдет турнир Alash Pride FC 108.

Главным событием предстоящего турнира станет поединок между бывшими бойцами UFC — казахстанцем Дамиром Исмагуловым (26−3) и бразильцем Аланом Патриком (15−4, 1 NC). Кроме того, зрителей ждут зрелищные схватки по грэпплингу: в октагоне встретятся экс-претендент на титул ONE Кайрат Ахметов (27−2) и бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг (24−5), а также Арман Оспанов (11−5) и бывший обладатель пояса UFC Ренан Барао (34−10, 1 NC).

Дополнят кард сразу пять боев между представителями Казахстана и экс-бойцами UFC из Бразилии.