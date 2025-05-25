Рахмонов назван следующим соперником Махачева в UFC: после Маддалены

«Я думаю, потом он защитит титул один раз и уйдет на пенсию. Я также считаю, что это, вероятно, будет Шавкат Рахмонов. Также может быть Шон Брэди, если Брэди победит следующего соперника… Еще может быть Гэрри… Ходят разговоры, что они должны драться», — цитирует слова Томсона Sport24.