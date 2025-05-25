Рахмонов назван следующим соперником Махачева в UFC: после Маддалены

На взгляд Томсона, Махачев завоюет пояс в бою с Маддаленой. Затем, спустя одну защиту, звездный дагестанец завершит карьеру.
«Я думаю, потом он защитит титул один раз и уйдет на пенсию. Я также считаю, что это, вероятно, будет Шавкат Рахмонов. Также может быть Шон Брэди, если Брэди победит следующего соперника… Еще может быть Гэрри… Ходят разговоры, что они должны драться», — цитирует слова Томсона Sport24.
Отметим, что Шавкат Рахмонов (19−0), несмотря на длительное лечение травмы, по-прежнему остается одним из главных претендентов в дивизионе. И, судя по всему, Томсон также это признает и прогнозирует, что первая защита Ислама в полусреднем весе состоится против казахстанца.