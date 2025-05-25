У тяжёлого дивизиона UFC большие проблемы. Дело не только в Джонсе

Поединки тяжеловесов всегда привлекали болельщиков по очевидным причинам — на бумаге тут всегда гораздо больше вероятности увидеть зрелищный нокаут, который потом будут долго вспоминать. «Любой удар в тяжах может стать последним» — возможно, одно из самых часто используемых клише в ММА. Но в последнее время тяжеловесы UFC дарят, как правило, очень удручающие поединки.
Дивизион очень сильно ослаб. И в промоушене будто стали наплевательски относиться к этой весовой категории. За 17 турниров, прошедших в этом году, прошло всего 11 поединков с участием тяжей. В этих 11 боях было шесть финишей, а среди прочих нам довелось посмотреть на такие шедевральные бои, как Хамди Абдельвахаб — Джамал Погс или Томас Петерсен — Дон’Тэйл Мэйс. Это, конечно, здорово, когда боец знает, как найти путь к победе, но для промоушена это играет в минус. Всего в трёх поединках из 11 принимали участие бойцы из топ-10. И всего раз в 2025 году в октагон выходил боец из топ-5 — это был Сергей Павлович, который впервые дошёл до решения под эгидой UFC. Сошлись два фактора — тяжи слишком часто стали демонстрировать плохие бои, а в UFC поставили на паузу всю верхнюю десятку дивизиона. А ещё ростер бойцов в тяжёлом весе настолько скуден, что любая хоть немного зрелищная победа сразу же делает бойца в глазах матчмейкеров талантливым проспектом.
Так, например, в топ-15 оказался Таллисон Тейшейра с одним боем в UFC, а скоро он возглавит турнир на пару с Дерриком Льюисом. И явно в организации рассчитывают, что бразилец немного освежит дивизион и отодвинет Льюиса, который тоже уже должен опускаться в рейтинге, но остаётся в десятке, потому что ниже всё совсем печально. Такая же ситуация с Ризваном Куниевым, который в теории может разбавить верхушку, и его настойчиво в третий раз пытаются свести с Кёртисом Блэйдсом из топ-5. Однако по факту и Куниев, и Тейшейра могут провалиться из-за скачка в оппозиции.
Тяжёлый вес можно разбить на три части. Топы: Джон Джонс, Том Аспиналл, Сириль Ган, Александр Волков, Сергей Павлович,