У тяжёлого дивизиона UFC большие проблемы. Дело не только в Джонсе

Дивизион очень сильно ослаб. И в промоушене будто стали наплевательски относиться к этой весовой категории. За 17 турниров, прошедших в этом году, прошло всего 11 поединков с участием тяжей. В этих 11 боях было шесть финишей, а среди прочих нам довелось посмотреть на такие шедевральные бои, как Хамди Абдельвахаб — Джамал Погс или Томас Петерсен — Дон’Тэйл Мэйс. Это, конечно, здорово, когда боец знает, как найти путь к победе, но для промоушена это играет в минус. Всего в трёх поединках из 11 принимали участие бойцы из топ-10. И всего раз в 2025 году в октагон выходил боец из топ-5 — это был Сергей Павлович, который впервые дошёл до решения под эгидой UFC. Сошлись два фактора — тяжи слишком часто стали демонстрировать плохие бои, а в UFC поставили на паузу всю верхнюю десятку дивизиона. А ещё ростер бойцов в тяжёлом весе настолько скуден, что любая хоть немного зрелищная победа сразу же делает бойца в глазах матчмейкеров талантливым проспектом.