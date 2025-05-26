Махачев спутал карты Рахмонову. Вместо титульника дают просто опасные бои

Но теперь карты Рахмонову спутали победа Делла Маддалены и Ислам Махачев. Первый номер pound-for-pound поднимается в полусредний вес, и в UFC обозначили россиянина следующим претендентом на титул. А Рахмонов отодвинулся на третье место в рейтинге после поражения Мухаммада. Это лишний раз напоминает нам о том, что в ММА нельзя просто сесть и ждать, всё очень быстро меняется. Да, у Шавката уважительная причина — он недавно перенёс операцию и в ближайшее время биться не может, но ждать его никто не станет. И переход Махачева в 77 кг только усугубляет ситуацию для Номада.