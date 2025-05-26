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В команде Рахмонова отреагировали на анонс боя с экс-чемпионом в UFC

В команде казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (19−0) отреагировали на анонс поединка с экс-чемпионом дивизиона — американцем Белалом Мухаммадом (24−4), передают Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Напомним, накануне комментатор UFC Джон Аник сообщил о том, что казахстанец подерется с американцем в октябре текущего года. Однако бойцовская команда DAR Team, в которой состоит Рахмонов, опровергла эту информацию.

«Не стоит доверять слухам. Пока нет официального предложения или заявления от UFC. Мы нацелены драться за пояс», — говорится в заявлении команды Шавката в соцсетях.

Отметим, что изначально бой за чемпионский титул UFC между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом должен был состояться в декабре прошлого года. Однако американец снялся с поединка из-за инфекции стопы. Его заменил ирландский проспект Иэн Гэрри (16−1), который уступил казахстанцу единогласным решением судей.

Перенесенный на май 2025 года титульный бой с участием Мухаммада и Рахмонова вновь не состоялся — на этот раз из-за травмы, которую Шавкат получил после победы над Гэрри. В итоге в главном бою вечера в октагон вышел австралиец Джек Делла Маддалена (18−2), одолевший Мухаммада и завоевавший титул чемпиона UFC в полусреднем весе.