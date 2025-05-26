В команде Рахмонова отреагировали на анонс боя с экс-чемпионом в UFC

Перенесенный на май 2025 года титульный бой с участием Мухаммада и Рахмонова вновь не состоялся — на этот раз из-за травмы, которую Шавкат получил после победы над Гэрри. В итоге в главном бою вечера в октагон вышел австралиец Джек Делла Маддалена (18−2), одолевший Мухаммада и завоевавший титул чемпиона UFC в полусреднем весе.