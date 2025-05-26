В команде Рахмонова отреагировали на анонс боя с экс-чемпионом в UFC

Напомним, накануне комментатор UFC Джон Аник сообщил о том, что казахстанец подерется с американцем в октябре текущего года. Однако бойцовская команда DAR Team, в которой состоит Рахмонов, опровергла эту информацию.
«Не стоит доверять слухам. Пока нет официального предложения или заявления от UFC. Мы нацелены драться за пояс», — говорится в заявлении команды Шавката в соцсетях.
Отметим, что изначально бой за чемпионский титул UFC между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом должен был состояться в декабре прошлого года. Однако американец снялся с поединка из-за инфекции стопы. Его заменил ирландский проспект Иэн Гэрри (16−1), который уступил казахстанцу единогласным решением судей.
Перенесенный на май 2025 года титульный бой с участием Мухаммада и Рахмонова вновь не состоялся — на этот раз из-за травмы, которую Шавкат получил после победы над Гэрри. В итоге в главном бою вечера в октагон вышел австралиец Джек Делла Маддалена (18−2), одолевший Мухаммада и завоевавший титул чемпиона UFC в полусреднем весе.