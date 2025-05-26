Новая суперзвезда или случайный гость? Кто такой Белаз Ковалёв

Конечно, тут нужно отдать должное Шлеменко, который, кроме чека, ничего от боя не получит, но всё равно согласился на поединок с парнем, который на 14 лет младше. А для Ковалёва это главный вызов в карьере, который даст понимание, способен ли Влад конкурировать на высоком уровне или же разговоры о UFC останутся только разговорами. У белорусского бойца есть хорошая база вольной борьбы, при этом Белаз физически достаточно крепкий спортсмен, что в совокупности даёт ему большое преимущество над соперниками. В последние годы Ковалёв делал акцент именно на ударной технике, стал звездой в кулачных боях, а теперь планирует вернуться к смешанным единоборствам.