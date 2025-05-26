Промоутер обозначил сроки проведения турнира UFC в Казахстане

«На одном из ближайших турниров, в Абу-Даби или Баку, у нас запланирована встреча с Даной Уайтом. Мы обсудим все детали и сделаем максимум возможного, чтобы UFC впервые провел турнир в Казахстане уже в этом году или в начале следующего», — цитирует слова Исрапилова Legalbet.kz.