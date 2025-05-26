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Промоутер обозначил сроки проведения турнира UFC в Казахстане

Промоутер Alash Pride Идрис Исрапилов раскрыл подробности возможного проведения турнира UFC в Казахстане, передают Vesti.kz.

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Источник: UFC

По словам Исрапилова, соответствующие переговоры с главой лучшей лиги мира Даной Уайтом запланированы на один из ближайших турниров лиги в Абу-Даби (ОАЭ) или Баку (Азребайджан).

«На одном из ближайших турниров, в Абу-Даби или Баку, у нас запланирована встреча с Даной Уайтом. Мы обсудим все детали и сделаем максимум возможного, чтобы UFC впервые провел турнир в Казахстане уже в этом году или в начале следующего», — цитирует слова Исрапилова Legalbet.kz.

Напомним, ранее президент бойцовской лиги OCTAGON Нураддин Садыков рассказал о переговорах с Уайтом, касательно проведения ивента в Казахстане.

Идея проведения турнира UFC в Казахстане обсуждается уже не первый год. Еще в 2020 году организация планировала провести событие в Астане, однако планы не были реализованы из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем году UFC продолжает расширять географию своих мероприятий — в июне лига впервые проведет турнир в Азербайджане.