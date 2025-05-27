Друг Хабиба принял бой с опасным казахом. Максум заменил японскую звезду за месяц до выхода в октагон UFC

В 2017 году Уланбеков взял титул Fight Nights Global, его статистика на сегодня состоит из 18 боев, в которых он одержал 16 побед. Тагир с его опытом и навыками способен претендовать на титул UFC, но сейчас 33-летний россиянин занимает лишь 10-ю строчку рейтинга легчайшего дивизиона. Основная проблема Уланбекова заключается в срывах поединков — то по причине травм, то из-за весогонки. За последние пять лет Тагир не вышел на восемь боев, которые ему организовали в UFC, и можно только предполагать, какое положение занимал бы Уланбеков, случись хотя бы половина из этих сражений.