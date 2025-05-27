Друг Хабиба принял бой с опасным казахом. Максум заменил японскую звезду за месяц до выхода в октагон UFC

21 июня в Баку состоится первый в истории турнир UFC в Азербайджане. Главным событием мероприятия станет бой топовых полутяжеловесов Джамала Хилла и Халила Раунтри. А в одном из наиболее интересных поединков основного карда подерутся россиянин Тагир Уланбеков и Азат Максум из Казахстана.
Тагир Уланбеков одержал пять побед в шести боях внутри UFC. Все эти поединки он провел в течение пяти лет (его дебют состоялся в 2020-м). Статистика неплохая, но не самый исправный график выступлений мешает дагестанцу проявить себя на все 100 процентов. Нет сомнений, что Тагир — боец высочайшего уровня: с ранних лет он тренируется бок о бок с Хабибом Нурмагомедовым и в свое время даже успел поработать с легендарным Абдулманапом.
В 2017 году Уланбеков взял титул Fight Nights Global, его статистика на сегодня состоит из 18 боев, в которых он одержал 16 побед. Тагир с его опытом и навыками способен претендовать на титул UFC, но сейчас 33-летний россиянин занимает лишь 10-ю строчку рейтинга легчайшего дивизиона. Основная проблема Уланбекова заключается в срывах поединков — то по причине травм, то из-за весогонки. За последние пять лет Тагир не вышел на восемь боев, которые ему организовали в UFC, и можно только предполагать, какое положение занимал бы Уланбеков, случись хотя бы половина из этих сражений.
Новым соперником Тагира должен был стать звездный японец Киоджи Хоригучи. Его поклонники UFC должны помнить по титульному забегу, который завершился поражением от Деметриуса Джонсона весной 2015 года. Хоригучи провел в лиге Дэйны Уайта восемь поединков и завоевал победу в семи. В 2017-м японец покинул UFC и перешел в Rizin. 19 боев Хоригучи провел там, периодически наведываясь в Bellator. Статистика Киоджи в Rizin состоит из 14 побед при одном поражении. Кроме того, у него получилось стать чемпионом в категории «мухачей» как в Rizin, так и в Bellator.
К сожалению, примерно за месяц до турнира в Баку стало известно, что Хоригучи вынужден сняться с боя. И на замену японцу вышел казах Азат Максум.
На его счету два боя в UFC, в которых он победил единожды. 30-летний казах одолел Тайсона Нэма и уступил Чарльзу Джонсону. А в его общей профессиональной статистике было 15 побед при единственном поражении, которое случилось уже в UFC. Максум — крепкий боец, который способен победить любого представителя легчайшего веса. Так что Уланбеков сильно рискует, приняв поединок против Азата.