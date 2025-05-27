Терминаторы в реальной жизни. Китай запускает эпоху роботов в ММА

Безусловно, развитие сферы поможет людям, но будет обидно, если организаторы не станут раскручивать ММА-турниры между гуманоидами. С учётом того, что практически любой продукт в сфере единоборств находит своего зрителя, то и битвы роботов будут востребованы. Пока же наступления ММА-Терминаторов ждать не стоит, однако определённые шаги в эту сторону уже есть. Разумеется, пока не звучали фразы о потенциальных поединках роботов против людей, но исключать такой вариант в скором будущем тоже не стоит. Та же Unitree как минимум устраивала тренировочные спарринги гуманоида с человеком. Так что не за горами новый формат.