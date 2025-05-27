История Штыркова в UFC — максимально нелепая. Но Уральский Халк мог там навести шороху

Ну, а путешествие Ивана Штыркова в UFC получилось краткосрочным и нелепым. В конце 2018 года Уральский Халк одержал две уверенные победы за три месяца над двумя экс-бойцами UFC: сначала финишировал Фабио Мальдонадо во втором раунде, а затем продемонстрировал навыки самбо и заставил сдаться в первом раунде Тьяго Силву. Штырков вышел на новый уровень и захотел попробовать себя за океаном. В начале 2019 года Иван подписал контракт с UFC, а дебютировать должен был на турнире в Санкт-Петербурге. Всё шло вполне неплохо, Уральский Халк получил в соперники спарринг-партнёра Джона Джонса Девина Кларка, успешно прошёл взвешивание, как медицинское, так и официальное, принял участие во всех медиаактивностях, но в день турнира было объявлено, что Штырков снялся с поединка по состоянию здоровья. Уже после станет известно, что виной всему не проблемы со здоровьем, а пикограммы запрещённого вещества, найденные в допинг-тесте россиянина. Как позже объяснял сам Иван, он употреблял препарат болденон для укрепления связок травмированного колена. Было это ещё до подписания контракта с UFC, однако вывести полностью вещество из организма Штырков не успел.