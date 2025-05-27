Нокаутом закончился бой кандидата в UFC из Казахстана: он побеждал Нурмагомедова

В рамках турнира Alash Pride FC 108, проходящего в Астане, он встречался с бразильцем Франсиско де Лимой Масиэлем (17−10−1). Поединок прошел в лимите легкого веса и был рассчитан на три раунда, но не продлился всю дистанцию. Развязка наступила в первой пятиминутке — Исбулаев одержал победу техническим нокаутом.
Исбулаев является одним из кандидатов на попадание в UFC из Казахстана.
В прошлом году казахстанец получил известность после нокаута в бою с ранее непобежденным россиянином Муслимом Нурмагомедовым. Этот успех позволил Саламату стать чемпионом лиги Alash Pride FC.