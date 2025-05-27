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Нокаутом закончился бой кандидата в UFC из Казахстана: он побеждал Нурмагомедова

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Саламат Исбулаев одержал девятую победу в карьере, передают Vesti.kz.

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Источник: Alash Pride

В рамках турнира Alash Pride FC 108, проходящего в Астане, он встречался с бразильцем Франсиско де Лимой Масиэлем (17−10−1). Поединок прошел в лимите легкого веса и был рассчитан на три раунда, но не продлился всю дистанцию. Развязка наступила в первой пятиминутке — Исбулаев одержал победу техническим нокаутом.

Исбулаев является одним из кандидатов на попадание в UFC из Казахстана.

В прошлом году казахстанец получил известность после нокаута в бою с ранее непобежденным россиянином Муслимом Нурмагомедовым. Этот успех позволил Саламату стать чемпионом лиги Alash Pride FC.