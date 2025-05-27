Скандалом завершился бой Кайрат Ахметов — Генри Сехудо

Его соперником выступил казахстанец Кайрат Ахметов (27−2). Сам поединок прошел по правилам грэпплинга и завершился победой Сехудо со счетом 8:5.
Однако после боя Ахмедов выразил несогласие с решением судей.
Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года по вольной борьбе.
Свой последний бой по правилам ММА Ахметов провел в мае 2023 года, когда победил единогласным решением судей австралийца Риса Макларена (18−10).
Сехудо же в феврале на турнире UFC Fight Night 252 подрался с китайцем Ядуном Суном (22−8−1) и проиграл.