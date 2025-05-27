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Скандалом завершился бой Кайрат Ахметов — Генри Сехудо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американский боец Генри Сехудо (16−5) выступил на турнире по смешанным единоборствам Alash Pride FC 108, проходящем в Астане (Казахстан), передают Vesti.kz.

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Источник: AP 2024

Его соперником выступил казахстанец Кайрат Ахметов (27−2). Сам поединок прошел по правилам грэпплинга и завершился победой Сехудо со счетом 8:5.

Однако после боя Ахмедов выразил несогласие с решением судей.

Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года по вольной борьбе.

Свой последний бой по правилам ММА Ахметов провел в мае 2023 года, когда победил единогласным решением судей австралийца Риса Макларена (18−10).

Сехудо же в феврале на турнире UFC Fight Night 252 подрался с китайцем Ядуном Суном (22−8−1) и проиграл.