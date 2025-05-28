Чейл Соннен и Ислам Махачев уладили конфликт между собой

"Меня неправильно процитировал довольно крупный сайт под названием MMA Uncensored. Ислам подумал, что я назвал его трусом, и отреагировал на эту новость, хотя я никогда такого не говорил, а лишь описывал возможные сценарии. Но если он считает, что я назвал его трусом, и отвечает мне, то я обязан был ответить. Тем более что он заходит на мою территорию.