Мокаев рассказал о бегстве своей семьи из России: «У меня не было нормальной одежды»

"Сейчас многие обсуждают мои проблемы в карьере. Но это ничто по сравнению с тем, что я видел. Я приехал в Британию как беженец, поэтому у меня были сложности в детстве. Они закалили меня. Я не знал языка, у меня не было друзей. Я предпочитал носить форму в школу — у меня не было другой нормальной одежды. Сейчас у меня совсем другая жизнь.