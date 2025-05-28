Мокаев рассказал о бегстве своей семьи из России: «У меня не было нормальной одежды»

Мокаев переехал из России в Манчестер в возрасте 12 лет.
"Сейчас многие обсуждают мои проблемы в карьере. Но это ничто по сравнению с тем, что я видел. Я приехал в Британию как беженец, поэтому у меня были сложности в детстве. Они закалили меня. Я не знал языка, у меня не было друзей. Я предпочитал носить форму в школу — у меня не было другой нормальной одежды. Сейчас у меня совсем другая жизнь.
Отец платил мне за тренировки в детстве? Да, я получал 20 фунтов в неделю, если ходил без пропусков. Он меня так мотивировал, а потом я подсел на тренировки, и он перестал мне платить.
Сейчас я в хороших отношениях со своим отцом. Он не купил мне дом или еще что-то роскошное, но он передал мне свой опыт и мудрость. Он поддерживал меня по ходу карьеры", — сказал Мокаев в интервью Home of Fight.