Основная информация о UFC 316: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Дата и место проведения турнира UFC 316
Турнир UFC 316 пройдет в Ньюарке (США) на арене «Пруденшал Центр» в ночь с субботы на воскресенье, с 7 на 8 июня. Начало вечера единоборств — в 1.00 по московскому времени.
Кард и время начала боев турнира UFC 316
В расписании турнира — два титульных боя. В основной кард вошли пять поединков.
Главный кард
- Мераб Двалишвили (19−4) — Шон О'Мэлли (18−2−0−1): титульный бой
- Джулианна Пенья (13−5) — Кайла Харрисон (18−1): титульный бой
- Келвин Гастелум (20−9−0−1) — Джо Пайфер (13−3)
- Марио Баутиста (15−2) — Микс Патчи (20−1)
- Висенте Люке (23−10−1) — Кевин Холланд (27−13−0−1)
Начало — в 5.00 мск 8 июня.
Предварительный кард
- Бруно Силва (14−6−2) — Джошуа Ван (13−2)
- Джонни Уокер (21−9−0−1) — Азамат Мурзаканов (14−0)
- Сергей Спивак (17−5) — Валдо Кортес-Акоста (13−1)
- Кэлин Уильямс (15−4) — Урош Медич (10−3)
Начало — в 3.00 мск 8 июня.
Ранние прелимы
- Ариани да Силва (17−10) — Ванг Конг (7−1)
- Джека Сараги (14−4) — Джу Сан Ю (8−0)
- Куиллан Салкиллд (8−1) — Янал Ашмоз (8−1)
Начало — в 1.00 мск 8 июня.
Отмененный бой
- Марлон Вера (23−10−1) — Марио Баутиста (15−2)
Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли: данные соперников, статистика и результаты последних боев
34-летний Мераб Двалишвили — чемпион UFC в полулегком весе, одержал 19 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА. Рост грузино-американского бойца по прозвищу Машина составляет 168 см, размах рук — 173 см. Двалишвили завоевал пояс после победы над Шоном О’Мэлли единогласным решением судей на турнире UFC 306 в сентябре 2024 года. В январе Мераб провел первую защиту и взял верх судейским решением в поединке против Умара Нурмагомедова.
Мераб Двалишвили: результаты последних боев в UFC.
30-летний Шон О’Мэлли одержал 18 побед и потерпел 2 поражения на профессиональном уровне, еще один поединок был признан несостоявшимся. Рост американского бойца составляет 180 см, размах рук — 183 см. О’Мэлли владел поясом UFC в полулегком дивизионе после победы нокаутом против Алджэмейна Стерлинга в августе 2023-го, а утратил при первой защите в сентябре 2024-го против Двалишвили.
|Дата
|Соперник
|Результат
|Раунд/время
|Рекорд
|19 января 2025
|Умар Нурмагомедов
|Победа, UD
|5/5.00
|19-4
|15 сентября 2024
|Шон О'Мэлли
|Победа, UD
|5/5.00
|18 февраля 2024
|Генри Сехудо
|Победа, UD
|3/5.00
|12 марта 2023
|Петр Ян
|Победа, UD
|5/5.00
|20 августа 2022
|Жозе Алдо
|Победа, UD
|3/5.00
Шон О’Мэлли: результаты последних боев в UFC.
|Дата
|Соперник
|Результат
|Раунд/время
|Рекорд
|15 сентября 2024
|Мераб Двалишвили
|Поражение, UD
|5/5.00
|18-2-0-1
|10 марта 2024
|Марлон Вера
|Победа, UD
|5/5.00
|20 августа 2023
|Алджэмейн Стерлинг
|Победа, TKO
|2/0.51
|22 октября 2022
|Петр Ян
|Победа, SD
|3/5.00
|2 июля 2022
|Педро Муньоз
|NC
|2/3.09
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон: данные соперников, статистика и результаты последних боев
35-летняя американка Джулианна Пенья одержала 13 побед и потерпела 5 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Ее рост составляет 170 см, размах рук — 175 см. В октябре 2024 года Пенья вернула чемпионский пояс UFC в женском наилегчайшем весе, победив Ракель Пеннингтон раздельным решением судей. До этого Джулианна в 2021-м и 2022-м обменялась победами с Амандой Нуньес в двух титульных поединках.
Джулианна Пенья: результаты последних боев в UFC.
|Дата
|Соперник
|Результат
|Раунд/время
|Рекорд
|6 октября 2024
|Ракель Пеннингтон
|Победа, SD
|5/5.00
|13-5
|30 июля 2022
|Аманда Нуньес
|Поражение, UD
|5/5.00
|11 декабря 2021
|Аманда Нуньес
|Победа, SBM
|2/3.26
|23 января 2021
|Сара Макманн
|Победа, SBM
|3/3.39
|3 октября 2020
|Жермейн де Рандами
|Поражение, SBM
|3/3.25
34-летняя американка Кайла Харрисон в профессиональном рекорде имеет 18 побед и 1 поражение. Рост двукратной олимпийской чемпионки по дзюдо составляет 173 см, размах рук — 168 см. В октябре 2024 года Харрисон победила Кетлин Виера единогласным судейским решением.
Кайла Харрисон: результаты последних боев в UFC.
|Дата
|Соперник
|Результат
|Раунд/время
|Рекорд
|6 октября 2024
|Кетлин Виера
|Победа, UD
|3/5.00
|18-1
|14 апреля 2024
|Холли Холм
|Победа, SBM
|2/1.47
Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро: данные соперников, статистика и результаты последних боев
Россиянину Азамату Мурзаканову 36 лет, боец полутяжелого веса одержал 14 побед в 14 поединках на профессиональном уровне. Рост Мурзаканова составляет 179 см, размах рук — 180 см. В августе 2024 года Азамат нокаутировал Алонсо Мэнифилда. Изначально соперником россиянина на UFC 316 должен был стать бразилец Джонни Уокер.
Азамат Мурзаканов: результаты последних боев в UFC.
|Дата
|Соперник
|Результат
|Раунд/время
|Рекорд
|3 августа 2024
|Алонсо Мэнифилд
|Победа, KO
|2/3.18
|14-0
|16 апреля 2023
|Дастин Джейкоби
|Победа, UD
|3/5.00
|13 августа 2022
|Девин Кларк
|Победа, KO/TKO
|3/1.18
|12 марта 2022
|Тафон Нчукви
|Победа, KO/TKO
|3 / 0.44
Бразильцу Брендсону Рибейроу 28 лет, на его счету 17 побед, 7 поражений и 1 несостоявшийся поединок. Рост бойца составляет 191 см, размах рук — 206 см. В марте Брендсон досрочно победил Дияра Нугожая.
Брендсон Рибейро: результаты последних боев в UFC.
|Дата
|Соперник
|Результат
|Раунд/время
|Рекорд
|16 марта 2025
|Дияр Нугожай
|Победа, SBM
|2/1.28
|17-7-0-1
|3 ноября 2024
|Кайо Мачадо
|Победа, SD
|3/5.00
|22 июня 2024
|Магомед Гаджиясулов
|Поражение, UD
|3/5.00
|18 февраля 2024
|Мингианг Жанг
|Поражение, КО
|1/1.41
Где смотреть турнир UFC 316
В России турниры UFC показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass и ресурсы холдинга «Матч». Бои предварительного карда транслируют канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе, главного — телеканал и сайт «Матч ТВ» бесплатно, а вместе с ними — платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).