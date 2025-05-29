Основная информация о UFC 316: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

34-летний Мераб Двалишвили — чемпион UFC в полулегком весе, одержал 19 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА. Рост грузино-американского бойца по прозвищу Машина составляет 168 см, размах рук — 173 см. Двалишвили завоевал пояс после победы над Шоном О’Мэлли единогласным решением судей на турнире UFC 306 в сентябре 2024 года. В январе Мераб провел первую защиту и взял верх судейским решением в поединке против Умара Нурмагомедова.