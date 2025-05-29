Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основная информация о UFC 316: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Реванш Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли за чемпионский пояс, еще один титульный бой между Джулианной Пеньей и Кайлой Харрисон, а также поединок Азамата Мурзаканова: что нужно знать о турнире по смешанным единоборствам UFC 316.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: UFC

Дата и место проведения турнира UFC 316

Турнир UFC 316 пройдет в Ньюарке (США) на арене «Пруденшал Центр» в ночь с субботы на воскресенье, с 7 на 8 июня. Начало вечера единоборств — в 1.00 по московскому времени.

Кард и время начала боев турнира UFC 316

В расписании турнира — два титульных боя. В основной кард вошли пять поединков.

Главный кард

  • Мераб Двалишвили (19−4) — Шон О'Мэлли (18−2−0−1): титульный бой
  • Джулианна Пенья (13−5) — Кайла Харрисон (18−1): титульный бой
  • Келвин Гастелум (20−9−0−1) — Джо Пайфер (13−3)
  • Марио Баутиста (15−2) — Микс Патчи (20−1)
  • Висенте Люке (23−10−1) — Кевин Холланд (27−13−0−1)

Начало — в 5.00 мск 8 июня.

Предварительный кард

  • Бруно Силва (14−6−2) — Джошуа Ван (13−2)
  • Джонни Уокер (21−9−0−1) — Азамат Мурзаканов (14−0)
  • Сергей Спивак (17−5) — Валдо Кортес-Акоста (13−1)
  • Кэлин Уильямс (15−4) — Урош Медич (10−3)

Начало — в 3.00 мск 8 июня.

Ранние прелимы

  • Ариани да Силва (17−10) — Ванг Конг (7−1)
  • Джека Сараги (14−4) — Джу Сан Ю (8−0)
  • Куиллан Салкиллд (8−1) — Янал Ашмоз (8−1)

Начало — в 1.00 мск 8 июня.

Отмененный бой

  • Марлон Вера (23−10−1) — Марио Баутиста (15−2)

Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли: данные соперников, статистика и результаты последних боев

34-летний Мераб Двалишвили — чемпион UFC в полулегком весе, одержал 19 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА. Рост грузино-американского бойца по прозвищу Машина составляет 168 см, размах рук — 173 см. Двалишвили завоевал пояс после победы над Шоном О’Мэлли единогласным решением судей на турнире UFC 306 в сентябре 2024 года. В январе Мераб провел первую защиту и взял верх судейским решением в поединке против Умара Нурмагомедова.

Мераб Двалишвили: результаты последних боев в UFC.

30-летний Шон О’Мэлли одержал 18 побед и потерпел 2 поражения на профессиональном уровне, еще один поединок был признан несостоявшимся. Рост американского бойца составляет 180 см, размах рук — 183 см. О’Мэлли владел поясом UFC в полулегком дивизионе после победы нокаутом против Алджэмейна Стерлинга в августе 2023-го, а утратил при первой защите в сентябре 2024-го против Двалишвили.

ДатаСоперникРезультатРаунд/времяРекорд
19 января 2025Умар НурмагомедовПобеда, UD5/5.0019-4
15 сентября 2024Шон О'МэллиПобеда, UD5/5.00
18 февраля 2024Генри СехудоПобеда, UD3/5.00
12 марта 2023Петр ЯнПобеда, UD5/5.00
20 августа 2022Жозе АлдоПобеда, UD3/5.00

Шон О’Мэлли: результаты последних боев в UFC.

ДатаСоперникРезультатРаунд/времяРекорд
15 сентября 2024Мераб ДвалишвилиПоражение, UD5/5.0018-2-0-1
10 марта 2024Марлон ВераПобеда, UD5/5.00
20 августа 2023Алджэмейн СтерлингПобеда, TKO2/0.51
22 октября 2022Петр ЯнПобеда, SD3/5.00
2 июля 2022Педро МуньозNC2/3.09

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон: данные соперников, статистика и результаты последних боев

35-летняя американка Джулианна Пенья одержала 13 побед и потерпела 5 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Ее рост составляет 170 см, размах рук — 175 см. В октябре 2024 года Пенья вернула чемпионский пояс UFC в женском наилегчайшем весе, победив Ракель Пеннингтон раздельным решением судей. До этого Джулианна в 2021-м и 2022-м обменялась победами с Амандой Нуньес в двух титульных поединках.

Джулианна Пенья: результаты последних боев в UFC.

ДатаСоперникРезультатРаунд/времяРекорд
6 октября 2024Ракель ПеннингтонПобеда, SD5/5.0013-5
30 июля 2022Аманда НуньесПоражение, UD5/5.00
11 декабря 2021Аманда НуньесПобеда, SBM2/3.26
23 января 2021Сара МакманнПобеда, SBM3/3.39
3 октября 2020Жермейн де РандамиПоражение, SBM3/3.25

34-летняя американка Кайла Харрисон в профессиональном рекорде имеет 18 побед и 1 поражение. Рост двукратной олимпийской чемпионки по дзюдо составляет 173 см, размах рук — 168 см. В октябре 2024 года Харрисон победила Кетлин Виера единогласным судейским решением.

Кайла Харрисон: результаты последних боев в UFC.

ДатаСоперникРезультатРаунд/времяРекорд
6 октября 2024Кетлин ВиераПобеда, UD3/5.0018-1
14 апреля 2024Холли ХолмПобеда, SBM2/1.47

Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро: данные соперников, статистика и результаты последних боев

Россиянину Азамату Мурзаканову 36 лет, боец полутяжелого веса одержал 14 побед в 14 поединках на профессиональном уровне. Рост Мурзаканова составляет 179 см, размах рук — 180 см. В августе 2024 года Азамат нокаутировал Алонсо Мэнифилда. Изначально соперником россиянина на UFC 316 должен был стать бразилец Джонни Уокер.

Азамат Мурзаканов: результаты последних боев в UFC.

ДатаСоперникРезультатРаунд/времяРекорд
3 августа 2024Алонсо МэнифилдПобеда, KO2/3.1814-0
16 апреля 2023Дастин ДжейкобиПобеда, UD3/5.00
13 августа 2022Девин КларкПобеда, KO/TKO3/1.18
12 марта 2022Тафон НчуквиПобеда, KO/TKO3 / 0.44

Бразильцу Брендсону Рибейроу 28 лет, на его счету 17 побед, 7 поражений и 1 несостоявшийся поединок. Рост бойца составляет 191 см, размах рук — 206 см. В марте Брендсон досрочно победил Дияра Нугожая.

Брендсон Рибейро: результаты последних боев в UFC.

ДатаСоперникРезультатРаунд/времяРекорд
16 марта 2025Дияр НугожайПобеда, SBM2/1.2817-7-0-1
3 ноября 2024Кайо МачадоПобеда, SD3/5.00
22 июня 2024Магомед ГаджиясуловПоражение, UD3/5.00
18 февраля 2024Мингианг ЖангПоражение, КО1/1.41

Где смотреть турнир UFC 316

В России турниры UFC показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass и ресурсы холдинга «Матч». Бои предварительного карда транслируют канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе, главного — телеканал и сайт «Матч ТВ» бесплатно, а вместе с ними — платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).