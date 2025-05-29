«Полный придурок». Джон Джонс назвал самого переоценённого бойца UFC

— Мог бы назвать его имя, но я его выбрал, поскольку он мне не нравится. Произнеся имя этого парня вслух, я придам ему веса, чего делать не хочу. Его инициалы — КК, и он полный придурок, — приводит слова Джонса аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).