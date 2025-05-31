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Стивен Томпсон сразится с Габриэлем Бонфимом на UFC on ESPN 70

Известный 42-летний американский ветеран UFC Стивен Томпсон свой следующий бой проведёт 12 июля на турнире UFC on ESPN 70 в США, где его ожидает противостояние с 27-летним бразильцем Габриэлем Бонфимом.

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Источник: Чемпионат.com

Известный 42-летний американский ветеран UFC Стивен Томпсон свой следующий бой проведёт 12 июля на турнире UFC on ESPN 70 в США, где его ожидает противостояние с 27-летним бразильцем Габриэлем Бонфимом. Об этом сообщает ММА Fighting.

Напомним, Томпсон свой последний поединок проводил в октябре 2024 года и потерпел там поражение нокаутом в третьем раунде от Хоакима Бакли.

Что касается Бонфима, то его предыдущий бой состоялся в феврале 2025 года, и завершился победой удушающим приёмом во втором раунде над Калинном Уильямсом.

Главным событием турнира UFC on ESPN 70 станет бой в тяжёлом дивизионе между Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой.