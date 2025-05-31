Шон О’Мэлли сделал прогноз на предстоящий бой Топурии с Оливейрой

«Сердце подсказывает, что победит Чарльз. А мозги говорят, что победит Илия. Но всё же я склоняюсь в сторону Топурии, учитывая те два кряду сумасшедших нокаута в боях с Волкановски и Холлоуэем», — приводит слова О’Мэлли портал Full Send MMA.