«Найду к нему ключи и сделаю своё дело». Пётр Ян высказался о Маркусе Макги

«У нас сейчас идёт финальная стадия. Ждём официальную информацию от UFC. Он — крепкий парень, идёт на победной серии. Я думаю, будет интересный поединок, если он состоится. Не думаю, что Шон О’Мэлли может сильно помочь Макги. Я найду к нему ключи и сделаю своё дело. Я видел некоторые нарезки, целые бои не смотрел. Без глобального разбора. Подметил какие-то моменты», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.