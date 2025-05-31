Возраст не обманешь. Белаз уверенно разобрался со Шлеменко

В первую очередь бросалась в глаза разница в возрасте и опыте между бойцами. Шлеменко — 41 год, он бывший чемпион Bellator с более чем 80 боями в профессиональной карьере за плечами. А 26-летний Белаз провёл по правилам ММА всего восемь поединков, в которых, к тому же, потерпел два поражения. Зато Ковалёв стал довольно успешным бойцов в кулáчке, где ярко себя проявил и превратился в звезду этого направления единоборств.