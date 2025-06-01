UFC снова судится с бывшими бойцами. Что не так на этот раз?

Дэвис рассчитывает, что будет вынесен судебный запрет против «незаконной схемы UFC», которая, как отмечается, влияет на всех бойцов ММА и подрывает способность других промоушенов, таких как PFL, привлекать бойцов высокого уровня для максимальной конкуренции с UFC. А ещё в иске требуется отменить ряд ограничительных пунктов в контрактах бойцов с UFC, а также дать им возможность расторгнуть соглашение через год без санкций. Сейчас контракты, как правило, заключаются на количество боёв, без ограничений по срокам их проведения. Там же отмечается, что UFC удерживает бойцов только для того, чтобы они не ушли в другую лигу. В качестве примера приводится случай, когда матчмейкер Джо Сильва заявлял в переписке (была обнародована в ходе предыдущего антимонопольного иска), что уволил бы Рожерио Ногейру за отказ биться с Даниэлем Кормье, но не делает этого, чтобы бразилец не подписал контракт с Bellator.