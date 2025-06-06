Что будет с карьерой легендарного Шлеменко: Трилогия с учеником Федора, месть Исмаилову, реванш с Белазом

Не самый очевидный вариант, но упомянуть его все же стоит. Армен Петросян в 2025 году потерпел третье подряд поражение в UFC и был освобожден от контракта. Почти сразу на фоне этих новостей он стал фигурировать в новостных тг-каналах как один из возможных соперников Шлеменко в ближайшем будущем. Правда, это было еще до того, как Александр подрался с Белазом, и тогда легендарный средневес дал понять, что ему бой с Петросяном абсолютно неинтересен. По мнению Шлеменко, будет странно, если уволенный за череду неудач из UFC человек сходу получит поединок с одной из главных звезд российских ММА.