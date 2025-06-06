Что будет с карьерой легендарного Шлеменко: Трилогия с учеником Федора, месть Исмаилову, реванш с Белазом

31 мая в Екатеринбурге прошел турнир RCC 22, где в главном событии Александр Шлеменко уступил раздельным решением судей Владиславу Ковалеву. Победная серия легендарного средневеса, состоявшая из пяти поединков, прервалась, и теперь боец встал перед непростым выбором. Следующий шаг Шлеменко может стать решающим на завершающем этапе его карьеры.
41-летний омич проиграл человеку, который сильно уступал ему в опыте и статусе в индустрии. И теперь ему предстоит вернуть утраченные позиции в одном из следующих поединков. Стоит отметить, что Шлеменко изначально собирался выступить на турнире собственной лиги SFC в июле, но пока непонятно, остаются ли в силе эти планы. Так что мы попробуем порассуждать о том, кто может стать соперником Александра, когда он вернется к боям в RCC — основной площадки для него.
Третий бой с Анатолием Токовым
В декабре прошлого года Александр Шлеменко взял принципиальный реванш у Анатолия Токова и сразу после боя дал понять, что не заинтересован в трилогии. По крайней мере, омич не собирался драться со своим давним соперником третий раз слишком быстро. При этом, на тот момент Шлеменко находился в положении человека, у которого есть все необходимые козыри в рукаве, чтобы диктовать свои условия. Однако прямо сейчас Александру нужно закрывать обидное поражение от Ковалева, если он хочет и дальше восприниматься публикой как действующая звезда индустрии с амбициями, обоснованными его хорошей формой.
41-летнему бойцу может быть не так просто убедить окружающих в том, что он способен бить молодых конкурентов. Однако Шлеменко до недавнего времени это удавалось, и во многом Александру помогла декабрьская победа над Токовым. Благодаря ей люди увидели, что ветеран все еще способен бить сильнейших средневесов страны. И, возможно, еще один успех в бою с Токовым снова послужит для Шлеменко трамплином, после которого будут уместны и разговоры о реванше с Магомедом Исмаиловым, и возможный переход в ACA ради боя за титул.
Реванш с Владом Ковалевым
У Владислава Ковалева невероятно амбициозные цели на карьеру: белорус мечтает о UFC, но при этом в России он хочет успеть подраться с вышеупомянутым Исмаиловым, а также по возможности дебютировать в кулачной лиге Top Dog, где его уже поджидает чемпион Магомед Магомедов. Но даже несмотря на все это Белаз готов дать реванш Александру Шлеменко, о чем он сказал в интервью после победы над ним.
Не факт, что омич будет требовать второй бой с Ковалевым в ближайшие месяцы, но если ему этот вариант все же интересен, то можно не сомневаться, что в лиге RCC попробуют его организовать.
Реванш с Магомедом Исмаиловым
Знаменитый Лысый Хищник давно на радарах у Шлеменко. В конце 2022-го Александр и Магомед провели бой в RCC, и победа тогда осталась за Исмаиловым. С тех пор Шлеменко неоднократно пытался выдернуть дагестанца на реванш, однако тот последнее время был сосредоточен на других проектах. Кроме того, как уже было сказано выше, на бой с Исмаиловым рассчитывает Влад Белаз, и для RCC было бы вполне логично устроить белорусу поединок его мечты после громкого успеха на последнем турнире.
И все же не стоит исключать варианта, при котором Шлеменко все же получит свой реванш с Исмаиловым. Да, переговорные позиции Александра пошатнулись из-за поражения Белазу, но не стоит забывать, что и Магомед в своем последнем выступлении проиграл (речь о боксерском поединке с Владимиром Минеевым).
Кроме того, Исмаилов почти три года не выступал по правилам ММА, а Шлеменко в это время успел одержать несколько значимых побед. Александр и Магомед — все еще два самых популярных средневеса России, так что их реванш в любом случае мог бы стать колоссальным событием для индустрии в нашей стране.
Армен Петросян
Не самый очевидный вариант, но упомянуть его все же стоит. Армен Петросян в 2025 году потерпел третье подряд поражение в UFC и был освобожден от контракта. Почти сразу на фоне этих новостей он стал фигурировать в новостных тг-каналах как один из возможных соперников Шлеменко в ближайшем будущем. Правда, это было еще до того, как Александр подрался с Белазом, и тогда легендарный средневес дал понять, что ему бой с Петросяном абсолютно неинтересен. По мнению Шлеменко, будет странно, если уволенный за череду неудач из UFC человек сходу получит поединок с одной из главных звезд российских ММА.
Тем не менее, можно представить, что Петросян в ближайшее время зайдет в RCC и одержит победу над кем-то из местных бойцов высокого уровня. И такой успех на фоне недавней неудачи Шлеменко может стать серьезным аргументом, после которого Александру будет сложнее отказаться от поединка против Армена.