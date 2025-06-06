Двалишвили на голову сильнее Яна и остальных чемпионов. Объясняем крутость грузина

Мераб — доминирующий чемпион. И идёт на серии из 12 побед в UFC. У предшественников таких внушительных стриков не случилось. У Яна было семь удачных боёв, у О’Мэлли — шесть. И после этого они утрачивали пояса. Однако у Двалишвили всё совсем иначе. Грузин разбивает всех без разбора, улучшая свой профессиональный рекорд. И, главное, бьёт исключительно топовую оппозицию. У Шона в качестве одной из защит оказался не самый очевидный вариант — Марлон Вера. Пётр в статусе чемпиона выходил дважды, но оба раза уступал. Алджамейн Стерлинг дрался с Ти Джеем Диллашоу, когда у того была неприятнейшая травма, а затем — с вернувшимся после трёхлетнего простоя Генри Сехудо.