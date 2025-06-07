Висенте Луке: Махачеву придётся много поработать в полусреднем весе

Он знает партер до мелочей. Проблем с большинством средневесов у Ислама не должно возникать, но когда дело дойдёт до третьего-пятого раундов, то использовать свои сильные стороны ему будет сложнее. Он бьёт сильнее, чем рядовой легковес, но от усталости удар может стать слабее. У него хороший шанс с ходу стать чемпионом, но для этого придётся много поработать", — приводит слова Луке MMAFighting.