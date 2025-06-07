Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Висенте Луке: Махачеву придётся много поработать в полусреднем весе

Боец UFC Висенте Луке высказался о решении Ислама Махачева перейти в полусреднюю весовую категорию.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Боец UFC Висенте Луке высказался о решении Ислама Махачева перейти в полусреднюю весовую категорию.

"Махачев очень хорош на земле, потому что он достаточно техничен и способен создавать мощное давление. В полусреднем весе у него не будет проблем с силой в партере. Возможно, он даже прибавит в силе, когда наберёт вес. Изометрическая сила у него и сейчас на высоком уровне.

Он знает партер до мелочей. Проблем с большинством средневесов у Ислама не должно возникать, но когда дело дойдёт до третьего-пятого раундов, то использовать свои сильные стороны ему будет сложнее. Он бьёт сильнее, чем рядовой легковес, но от усталости удар может стать слабее. У него хороший шанс с ходу стать чемпионом, но для этого придётся много поработать", — приводит слова Луке MMAFighting.