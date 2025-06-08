Этого грузина не остановить. Двалишвили снова уничтожил О’Мэлли!

Вот только Шону мало кто давал серьёзные шансы на победу: в первом бою он так и не сумел найти способа бороться с постоянным давлением Мераба. Да, О’Мэлли донёс до оппонента пару неплохих попаданий и даже забрал два раунда на записках судей, но по большому счёту интриги там не было. Двалишвили пользовался любой возможностью, чтобы повалить оппонента, у которого в партере не получалось ровным счётом ничего. К реваншу, кстати, Шон готовился совсем иначе: полностью отказался от социальных сетей и других отвлекающих вещей, целиком посвятив себя тренировкам. Двалишвили же по своей традиции получил травму во время подготовки, однако не стал сниматься с боя.