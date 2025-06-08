Американца задушили перед Трампом. А олимпийская чемпионка покорила UFC

В ночь на воскресенье мск в Ньюарке (США) прошел 316-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). РИА Новости Спорт — о двух титульных противостояниях, 15-й победе российского полутяжеловеса и других хайлайтах первого большого шоу лета-2025 от главного ММА-промоушена мира.
Сахарок больше не звезда
Никакая любовь боссов UFC к эпатажному Шону О`Мэлли не смогла уберечь американца от потери пояса. В сентябре Сахарок ничего не смог поделать с борьбой Мераба Двалишвили, заслуженно ставшего чемпионом в легчайшей весовой категории. И пока Шон отдыхал и готовился к реваншу, Мераб одержал в январе грандиозную победу: первое поражение в карьере Умара Нурмагомедова стало серьезным ударом как по команде Хабиба Нурмагомедова, так и по руководству организации, крайне недолюбливающей грузина.
Вот и сейчас на О`Мэлли возлагались большие надежды. Золото у Сахарка на талии куда выгоднее лиге: его бои продаются хорошо, ударный стиль куда ярче, да и публике представитель США на порядок интереснее.
Но в реванше Сахарок был еще хуже, чем в первом противостоянии. Да, во втором раунде был неплох американец, однако тот темп, который задавал Мераб, так и остался неразрешимой задачкой для экс-чемпиона. В третьей пятиминутке Шон в очередной раз оказался на нижнем этаже и попался на такой удушающий, из которого выбраться уже не получилось. Это третье поражение в карьере О`Мэлли, и, пожалуй, оно стало самым болезненным для панчера. Чьи акции, несомненно, упадут после второго провала кряду.
А что ждет Двалишвили после второй защиты титула и 13-й победы кряду? Встреча с американцем Кори Сэндхагеном, который впервые подерется за звание абсолютного (не временного) чемпиона.
Героиня Игр снова на олимпе
Кайла Харрисон — легенда мировых единоборств. Американка стала двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо, до и после нее ни один представитель США не брал золото Игр в данном виде спорта. Да и в ММА все идет шикарно! Успехов в PFL и всего двух побед в UFC— над Холли Холм (досрочно) и Кейтлин Виейрой — хватило спортсменке, чтобы добраться до титульного боя и разделить октагон с говорливой соотечественницей Джулианной Пеньей. Которую, если верить раскладам перед ко-мейн ивентом, мускулистая Кайла должна была переехать и оставить без пояса в легчайшем дивизионе.
В итоге все так и получилось. Неуклюжую Пенью долго возили в партере, а затем за пять секунд до второго перерыва поймали на скручивание руки. Оставалось только постучать в знак сдачи, что чемпионка и сделала, уступив трон новой королеве.
Харрисон проходит через тяжелейшую весогонку и продолжает творить историю. Это второй случай в UFC, когда победитель Олимпиады становится чемпионом промоушена (первым в 2019 году стал Генри Сехудо). Вернется ли «величайшая» Аманда Нуньес с пенсии ради битвы с новой хищницей в лиге Дэйны Уайта? Вызов ей Кайла уже бросила, а Львица ответила согласием! И даже вышла в клетку ради битвы взглядов.
Такого супербоя в женских ММА мы еще не видели.
Красивые 15−0 у России
При 11 досрочных победах и 5−0 в UFC! Азамат Мурзаканов продолжает продвигаться навстречу первому «титульнику»: сегодня боец из Нальчика в первом же раунде прошел Брендсона Рибейро из Бразилии, отправив того в нокдаун жестким ударом с левой и добив на земле. Но не везет Азамату. Ведь изначально он должен был биться со статусным Джонни Уокером, однако бразилец снялся из-за травмы. Так что вряд ли Мурзаканов ворвется в топ-10 полутяжелого веса, где царит соотечественник Магомед Анкалаев.
Но громкое заявление все же сделал: в следующем бою Азамат хочет рейтингового соперника и место в главном событии не номерного турнира.
Другие бои на UFC 316
- Келвин Гастелум по-прежнему не проигрывает нокаутами. На этом из плюсов все: опытный американец несколько раз падал в нокдаун от соотечественника Джо Пайфера и после трех раундов уступил единогласным решением судей. Семь поражений в десяти последних боях — неутешительный показатель у Гастелума.
- Последний чемпион Bellator в легчайшем весе Патчи Микс плохо стартовал в UFC. В своем дебютном выступлении американец без шансов уступил соотечественнику Марио Баутисте (единогласное решение).
- Перед началом основного карда в первый ряд проследовал президент США Дональд Трамп. И сразу стал свидетелем классного финиша: в поединке опытных ветеранов Кевин Холланд (провел третий бой в 2025 году!) поймал на удушающий прием и заставил сдаться бразильца Висенте Люке во втором раунде.
- Не без споров вокруг судейского решения, но что есть… Американец Валдо Кортес-Акоста взял верх над Сергеем Спиваком и одержал пятую победу кряду. А вот у молдаванина дела не очень: теперь у него два поражения подряд.
- Крутейший нокаут от дебютанта! Это не знающий поражений южнокореец Джу Сан Йоо уже на 28 секунде отправил лицом в пол индонезийца Джека Сараги и оформил самый красивый финиш на турнире.
БОНУСЫ
Лучшее выступление вечера (здесь и далее — по $50 тыс.): Джу Сан Йоо, Холланд, Харрисон и Двалишвили.