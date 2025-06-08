Американца задушили перед Трампом. А олимпийская чемпионка покорила UFC

Но в реванше Сахарок был еще хуже, чем в первом противостоянии. Да, во втором раунде был неплох американец, однако тот темп, который задавал Мераб, так и остался неразрешимой задачкой для экс-чемпиона. В третьей пятиминутке Шон в очередной раз оказался на нижнем этаже и попался на такой удушающий, из которого выбраться уже не получилось. Это третье поражение в карьере О`Мэлли, и, пожалуй, оно стало самым болезненным для панчера. Чьи акции, несомненно, упадут после второго провала кряду.