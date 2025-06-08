Дмитриев надеется, что UFC вернется в Россию осенью

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ ждет возвращения турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в РФ и предложил в качестве возможной даты проведения осень 2025 года.
«Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю», — написал он в Х.
РФПИ и ряд международных соинвесторов являются партнером «UFC Россия» и с 2018 года развивают индустрию смешанных боевых искусств (MMA) в РФ. Российско-китайский инвестфонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), фонд Mubadala Investment Company и UFC создали совместное предприятие для развития индустрии смешанных боевых искусств в России и СНГ.