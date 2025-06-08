Стала известна новая дата возвращения Рахмонова в UFC

Эта информация расходится с более ранними заявлениями его команды, которая утверждала, что Рахмонов планирует вернуться в октагон до конца текущего, 2025 года. Тем не менее обсуждения вокруг даты и потенциального соперника продолжают набирать обороты — особенно учитывая статус Рахмонова как одного из самых опасных бойцов дивизиона.