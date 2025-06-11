Яркий, но нестабильный. Что мешает карьере Мурзаканова

В 2017 году ещё до выступления на Претендентской серии Даны Уайта Мурзаканов мог дебютировать в UFC, но выбыл из-за травмы. В 2021-м, заполучив контракт, он мог дебютировать до конца года, однако у него слетели три соперника на двух разных турнирах. Затем были три победы за 13 месяцев — и снова пошли срывы. В сентябре 2023-го был шанс подраться с Волканом Оздемиром, но Азамат слетел с поединка. Спустя три месяца назначили бой с Халилом Раунтри — опять срыв по вине россиянина. И в обоих случаях это были соперники, которые выше в рейтинге. Получилось подраться только в августе 2024 года с Алонзо Менифилдом. А потом отменился бой с Никитой Крыловым, потому что Мурзаканов по неосторожности принял запрещённое вещество и получил дисквалификацию на полгода. Крылов тоже был выше Азамата в рейтинге. Как и Джонни Уокер, слетевший с UFC 316. Так уж складывается, что Мурзаканову четыре раза дали людей, находящихся выше него в рейтинге, но каждый раз всё отменялось.