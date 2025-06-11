Камару Усман слишком быстро постарел. Следующий бой станет для него последним

Сейчас Камару 38 лет, и это уже то время, когда точно нужно задумываться о завершении карьеры. Усман вместе с Абдель-Азизом могут хоть сколько говорить о том, что сейчас Нигерийский кошмар находится в лучшей форме, но возраст не обмануть. Некогда один из самых устрашающих бойцов дивизиона постарел, причём довольно быстро. У него уже не те рефлексы, не та скорость, что были раньше. Сейчас он выходит на поединок с парнем, который на семь лет младше, который перебрался из дивизиона выше и который умеет плотно бить. Есть ощущение, что бой для Камару может закончиться ещё одним нокаутом и станет последним в карьере. Во всяком случае, точно не хочется, чтобы легендарный боец превращался в одного из тех ветеранов, которые за деньги становятся трамплином для молодых бойцов, жертвуя своим здоровьем.