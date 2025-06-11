Казахстанец получил плохие новости по бою в UFC против сокомандника Хабиба

Напомним, что Максум дебютировал в промоушене Даны Уайта еще в июле 2023-го, когда раздельным решением судей победил американца Тайсоно Нэма (21−14). Однако с тех пор файтер провел всего один поединок. В последний раз он вышел в октагон против представителя США Чарльса Джонсона (17−7), уступив единогласным решением.