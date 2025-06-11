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Казахстанец получил плохие новости по бою в UFC против сокомандника Хабиба

Бой казахстанца наилегчайшего веса Азата Максума (17−1) на историческом турнире UFC в Баку (Азербайджан) против Тагира Уланбекова (16−2) перенесли в прелимы, передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Изначально соперники должны были выйти в основном карде ивента. Однако теперь лучшая лига мира переставила их противостояние.

Напомним, что турнир впервые пройдет в Азербайджане и состоится в ночь с 21 на 22 июня.

Напомним, что Максум дебютировал в промоушене Даны Уайта еще в июле 2023-го, когда раздельным решением судей победил американца Тайсоно Нэма (21−14). Однако с тех пор файтер провел всего один поединок. В последний раз он вышел в октагон против представителя США Чарльса Джонсона (17−7), уступив единогласным решением.

Уланбеков является сокомандником дагестанских чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (27−1). В последний раз он выступал 18 января текущего года, решением победив Клэйтона Карпентера (8−1).