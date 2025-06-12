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«Это странно». Баутиста раскритиковал рейтинг UFC, упомянув Умара Нурмагомедова

Американский боец легчайшего веса UFC Марио Баутиста критично высказался о составлении рейтинга организации.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

«Это странно. Сэндхаген, по всей видимости, будет драться за титул. Рейтинги обновились, и каким-то образом Умар поднялся на два места, а я — на одно, что безумно, у меня серия из восьми побед. Это третья по длительности серия в истории легчайшего дивизиона UFC и вторая — среди активных бойцов. Впереди меня только Мераб. А я сижу на девятом месте.

Все впереди меня имеют одну-две победы. Или же просто проиграли. Это странно. Не думаю, что на вершину выводят победы», — приводит слова Баутисты издание Middle Easy.