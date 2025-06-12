«Золотой мальчик», да не тот. Как разваливалась карьера суперталанта Шахбазяна

Но Эдмен оказался слишком самоуверен. Да, у него был красивый рекорд, но при этом ещё не попадалось ни одного серьёзного соперника с громким именем. И на первой же топовой оппозиции Шахбазян споткнулся. Очевидно, что на Золотого мальчика делали большие ставки, и поэтому дали Эдмену шанс выступить в главном событии вечера против восьмого номера рейтинга среднего веса Дерека Брансона. Брансон был на 13 лет старше Шахбазяна, уже прошёл через всех топовых бойцов дивизиона, многим из которых проиграл нокаутами, и, казалось, всё было на стороне Эдмена. Причём поединок удалось организовать только с третьей попытки, дважды до этого бой срывался. Неожиданно для многих Шахбазян не сумел справиться с опытным Брансоном: Дерек финишировал Эдмена в третьем раунде и нанёс ему первое поражение в карьере. Брансон очевидно был лучше в борьбе, однако при этом и в стойке не уступал молодому оппоненту и нанёс Эдмену серьёзную сечку, из-за которой того едва не сняли с боя.