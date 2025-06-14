Тренер О’Мэлли предположил, принимает ли Двалишвили допинг

Думаете, Мераб может принимать допинг? Вряд ли это так, на этом слишком легко попасться. Это слишком жесткий риск. Тебя тут же «сдадут», если будет хотя бы намек на такие дела. В любом случае, прямо сейчас Мераба очень сложно остановить. Мне кажется, он и правда лучший боец легчайшего веса в истории. Плюс, он не хочется подниматься в другой дивизион. Он здоровенный для своего веса, Пантоже с ним не справиться", — сказал Уэлч в своем подкасте.