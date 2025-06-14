Тренер О’Мэлли предположил, принимает ли Двалишвили допинг

Ранее Двалишвили провел успешную защиту своего титула, досрочно победив О’Мэлли в реванше на турнире UFC 316.
"Говорят, что следующим для Мераба будет Сэндхаген. Если честно, у Кори действительно есть шанс на победу. Кори хорош как в борьбе, так и в джиу-джитсу. Но к Мерабу невозможно нормально подготовиться. Тебе нужен парень, который умеет так же агрессивно проводить переводы. И ты должен меня его с кем-то другим каждые полраунда. Иначе Мераба не остановить.
Думаете, Мераб может принимать допинг? Вряд ли это так, на этом слишком легко попасться. Это слишком жесткий риск. Тебя тут же «сдадут», если будет хотя бы намек на такие дела. В любом случае, прямо сейчас Мераба очень сложно остановить. Мне кажется, он и правда лучший боец легчайшего веса в истории. Плюс, он не хочется подниматься в другой дивизион. Он здоровенный для своего веса, Пантоже с ним не справиться", — сказал Уэлч в своем подкасте.