Гэтжи: я вместе с Порье и Холлоуэем мог бы быстро отделать Махачева

Главный бой — четырёхсторонняя смертельная рубка между мной, Дастином Порье, Максом Холлоуэем и Махачевым. Мы втроём смогли бы быстро отделать Ислама. И всё это должно происходить на улице в Лас-Вегасе", — приводит слова Гэтжи аккаунт Championship Rounds в X (Twitter).