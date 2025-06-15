Акела не промахнулся. Усмана поспешили списать — а он разобрал крутого нокаутёра

Третий раунд начался для американца более удачно: он хорошо двигался на ногах и начал попадать по Нигерийскому кошмару. Усман пару раз пропустил тяжёлые попадания и решил перейти в привычную стихию, дождавшись шанса для тейкдауна. И там снова было доминирование от экс-чемпиона, который продолжал выбрасывать разрушительные локти. Старт четвёртой пятиминутки Бакли вновь провёл ярче соперника, в стойке он выглядел бодрее, однако акцентированных попаданий было не так много. И на четвёртой минуте Хоакин снова попался на перевод, проиграв концовку. Спасти Бакли мог только нокаут в пятом раунде. Американец донёс до соперника несколько шикарных ударов, выглядел очень достойно и уверенно выиграл пятиминутку — но этого было мало. Усман заслуженно забрал победу единогласным решением судей и показал, что его ещё рано списывать.