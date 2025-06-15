Титульник за одну победу — новый тренд UFC. Что не так с претендентами?

Сам Гэтжи тоже высказался: «Они задолжали мне чемпионский бой. Не планирую больше драться ради развлечения. У меня рекорд 3−1 в последних четырёх боях. Они пришли ко мне домой, умоляя подраться с Холлоуэем на UFC 300. Я воспринял это как выставочный бой. Я не отказываюсь от поражения, я просто говорю, что оно не имеет ничего общего с рейтингом. С тех пор как я победил Физиева, чемпион Ислам Махачев сам говорил, что хочет подраться со мной. Так что они могли легко организовать этот бой, но не сделали этого. Затем Ислам освободил пояс, и они назначили титульный бой Оливейры и Топурии. У Чарльза 2−2 в последних четырёх боях, он бьётся с новичком дивизиона. А я опять иду к чёрту. Так что не собираюсь драться ни с одним ублюдком ради веселья — только если мне не заплатят кучу денег».